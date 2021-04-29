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29 квітня 2021, 12:55 18

Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді

29 квітня 2021, 12:55 18
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Він написав заяву про звільнення за власним бажанням
Він написав заяву про звільнення за власним бажанням
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан йде з посади представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Про це він повідомив у своєму Telegram, пише RegioNews.

Мокан написав заяву про звільнення за власним бажанням.

"З прем'єр-міністром такий крок взаємно погоджено. Вдячний йому і всьому складу уряду насичених 13,5 місяців роботи. Хто стане наступником на посаді - рішення за Кабміном", - зазначив Мокан.

Нагадаємо, у "Слузі народу" підтверджують ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня.

Кабмін звільнення Верховна Рада уряд Василь Мокан

 
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