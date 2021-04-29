Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді

28 квітня 2021

Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді

Відверте зближення "слуг" з "ЄС" на Київщині цілком може зняти запобіжники для відповідних процесів і в багатьох інших регіонах, де співпраця "СН" з ОПЗЖ виявилася малопродуктивною