Зеленский трансформировал деятельность уполномоченных главы государства - теперь они будут советниками

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Об этом сообщил Офис президента, передает RegioNews.

В то же время глава государства решил заменить одно из направлений деятельности уполномоченных. Так, было решено расширить направление работы в отношении прав людей с инвалидностью, введя должность нового советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.

Должность советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности получила Татьяна Ломакина, председатель общественной организации "Безбарьерность".

Направление государственной работы по правам детей будет распространяться на сферу детской реабилитации. Эти обязанности будет выполнять советник-уполномоченный по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность была назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации "Видчуй".

Направлением уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий продолжит руководить Вадим Свириденко, но отныне в статусе советника-уполномоченного.

Направление уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ решили заменить вообще. Также теперь появилась должность советника-уполномоченного по вопросам фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Эту должность получила Ольга Будник.

Также Президент Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка - указ №242/2021 опубликован на официальном сайте Президента. Другим указом №243/2021 с должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью уволен Валерий Сушкевич.

Как сообщалось, в НАЗК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.

Также СМИ стали известны кандидаты на должность прессекретаря Зеленского. Офис президента Украины сформировал шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. Сейчас в нем четыре фамилии.