Зеленский трансформировал деятельность уполномоченных главы государства - теперь они будут советниками
Президент Владимир Зеленский решил трансформировать деятельность уполномоченных главы государства. Отныне уполномоченные будут советниками президента Украины
Об этом сообщил Офис президента, передает RegioNews.
В то же время глава государства решил заменить одно из направлений деятельности уполномоченных. Так, было решено расширить направление работы в отношении прав людей с инвалидностью, введя должность нового советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.
Должность советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности получила Татьяна Ломакина, председатель общественной организации "Безбарьерность".
Направление государственной работы по правам детей будет распространяться на сферу детской реабилитации. Эти обязанности будет выполнять советник-уполномоченный по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность была назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации "Видчуй".
Направлением уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий продолжит руководить Вадим Свириденко, но отныне в статусе советника-уполномоченного.
Направление уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ решили заменить вообще. Также теперь появилась должность советника-уполномоченного по вопросам фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Эту должность получила Ольга Будник.
Также Президент Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка - указ №242/2021 опубликован на официальном сайте Президента. Другим указом №243/2021 с должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью уволен Валерий Сушкевич.
Как сообщалось, в НАЗК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко.