Рада у п'ятницю заслухає міністра енергетики Галущенка

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Народні депутати під час години запитань до уряду в п'ятницю заслухають міністра енергетики України Германа Галущенка

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, передає RegioNews.

Ми домовлялися, що цієї п'ятниці ми заслухаємо Германа Галущенка, міністра енергетики, - сказав Разумков.

Він зазначив, що міністр енергетики розповість, як розвивалася галузь останнім часом і як далі має розвиватися стратегічна галузь української економіки.

Як повідомлялося, 11 червня стало відомо, які законопроєкти розгляне Рада наступного пленарного тижня. Верховна Рада України на наступному пленарному тижні, серед іншого, розгляне законопроєкти, про зміни до Податкового кодексу і про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.