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14 июня 2021, 13:53 41

Рада в пятницу заслушает министра энергетики Галущенко

14 июня 2021, 13:53 41
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты во время часа вопросов к правительству в пятницу заслушают министра энергетики Украины Германа Галущенко

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает RegioNews.

Мы договаривались, что в эту пятницу мы заслушаем Германа Галущенко, министра энергетики, - сказал Разумков.

Он отметил, что министр энергетики расскажет, как развивалась отрасль в последнее время и как дальше должна развиваться стратегическая отрасль украинской экономики.

Как сообщалось, 11 июня стало известно, какие законопроекты рассмотрит Рада на следующей пленарной неделе. Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе, среди прочего, рассмотрит законопроекты об изменениях в Налоговый кодекс и о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Верховная Рада Дмитрий Разумков Минэнерго Герман Галущенко час вопросов к правительству

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