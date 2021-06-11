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11 червня 2021, 18:28 4

Стало відомо, які законопроєкти розгляне Рада наступного пленарного тижня

11 червня 2021, 18:28 4
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України на наступному пленарному тижні, серед іншого, розгляне законопроєкти, про зміни до Податкового кодексу і про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Про це повідомив голова фракції "Голос", народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Так, Железняк повідомив, що Верховна Рада України на наступному пленарному тижні планує розглянути низку законопроектів, зокрема - президентський законопроект № 5153 про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення добровільного декларування фізичними особами їхніх активів і сплати одноразового збору в бюджет, про платіжні послуги, яким пропонується визначити загальні засади функціонування платіжних систем в Україні.

Також парламентарії розглянуть законопроєкти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про фонд держгарантій для фермерських кредитів, про забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні, щодо оподаткування товарів, що пересилаються з-за кордону. Сумарну фактурну неоподатковувану вартість пропонують збільшити з 100 до 150 євро.

Крім того, парламентарії розглянуть законопроєкт про заборону пересилати алкогольні напої в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Железняк повідомив, що в п'ятницю дуже коротка повістка.

З цікавого тільки антиплагіаторський закон № 3758 і звіт Кабміну щодо виконання Держбюджету-2020, - написав він

Як повідомлялося, Верховна рада може позбавити депутатських виплат 78 народних депутатів за прогули.

Верховна Рада засідання порядок денний депутат Податковий кодекс

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