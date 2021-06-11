Стало известно, какие законопроекты рассмотрит Рада на следующей пленарной неделе

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Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе, среди прочего, рассмотрит законопроекты об изменениях в Налоговый кодекс и о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Об этом сообщил председатель фракции "Голос", народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Так, Железняк сообщил, что Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - президентский законопроект № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения добровольного декларирования физическими лицами своих активов и уплаты единовременного сбора в бюджет, о платежных услугах, которым предлагается определить общие принципы функционирования платежных систем в Украине.

Также парламентарии рассмотрят законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, о фонде госгарантий для фермерских кредитов, обеспечение расширенного неонатального скрининга в Украине, относительно налогообложения товаров, пересылаемых из-за границы. Суммарную фактурную необлагаемую стоимость предлагают увеличить со 100 до 150 евро.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект о запрете пересылать алкогольные напитки в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Железняк сообщил, что в пятницу очень короткая повестка.

Из интересного только антиплагиаторский закон № 3758 и отчет Кабмина по выполнению госбюджета-2020, - написал он

Как сообщалось, Верховная рада может лишить депутатских выплат 78 народных депутатов за прогулы.