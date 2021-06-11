Собрание судей КСУ не состоялось – не было кворума
Сегодня из-за отсутствия кворума не состоялось собрание судей Конституционного суда
Об этом сообщили в КСУ, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
(Собрание судей КСУ-ред.) не состоялось из - за отсутствия кворума, - сообщили в КСУ.
Как сообщалось, вчера шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседание.
Ранее стало известно, что реформа КСУ, которую рассмотрит Рада, позволит увольнять судей КСУ за затягивание дел.
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