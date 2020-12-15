Сьогодні голова Рівненської ОДА відзвітував перед депутатами на їх вимогу

Відставки не відбулося

Відставки не відбулося

Фото: Рівне вечірнє

Голова Рівненської ОДА сьогодні відзвітував перед депутатами на вимогу голови облради від ЄС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Рівне вечірнє.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль відзвітував перед облрадою.

Раніше новообраний голова Рівненської облради Сергій Кондрачук від "ЄС" наполягав, щоб керівник обласної адміністрації, якого призначив президент Володимир Зеленський, відзвітував перед депутатами. Обласна рада після звіту може висловити недовіру голові ОДА, чим ускладнити його перебування на посаді.

Однак ніякої спроби відставки не сталося. Навіть більше, голові Рівненської ОДА Віталію Ковалю довелося наполягати, щоб він звітував саме сьогодні. Говорив, що готувався.



Зокрема, голова звітував про заходи з протидії Covid-19, детінізацію економіки, підтримку бізнесу та результати "Великого будівництва".

Після звіту Коваль ще більше години відповідав на запитання депутатів.

Перед голосуванням фракція ЄС попросила про перерву. Та все одно звіт голови ОДА депутати взяли до відома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА.