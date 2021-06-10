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10 червня 2021, 14:55 314

У фракції "Слуга народу” Харківської облради обрали нового керівника

10 червня 2021, 14:55 314
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Фото: із відкритих джерел
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Керівником фракції "Слуга народу" у Харківській обласній раді став депутат Ігор Захарченко, він обійняв цю посаду замість Тетяни Єгорової-Луценко

Як повідомляє "Суспільне”, про це під час сесії повідомив голова Харківської облради Артур Товмасян, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалили 10 червня на загальних зборах депутатської фракції.

Тетяна Єгорова-Луценко залишається заступницею голови фракції "Слуга народу”. Також заступником голови фракції обрали Романа Семенуху. Про причини зміни керівництва фракції Артур Товмасян не повідомив.

Ігорю Захарченку 63 роки, в обласній раді він працює заступником голови комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутати Харківської облради прийняли присягу і утворили п'ять фракцій.

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