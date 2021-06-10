Депутаты Киевского облсовета одобрили отчет главы ОГА

Фото из открытых источников

Депутаты Киевского облсовета абсолютным большинством всех фракций поддержали отчет главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина о результатах работы за 2020 год

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на УНН.

За одобрение отчета Василия Володина проголосовал 71 народный избранник из 73 присутствующих в зале.

Заседание четвертой сессии Киевского облсовета VIII созыва состоялось сегодня, 10 июня.

Кроме одобрения отчета главы Киевской облгосадминистрации, депутаты также поддержали отчеты по выполнению областных комплексных и целевых программ за 2020 год и внесение изменений в программы на 2021 год.

Справочно. В состав Киевского облсовета входят пять политических партий — "Слуга народа”, "Европейская солидарность”, "За майбутне”, "Всеукраинское объединение "Батькивщина” и "Оппозиционная платформа — За жизнь”.

Как сообщалось, 26 мая в Сумском облсовете попытались выразить недоверие председателю ОГА Хоме. Депутаты Сумского облсовета попытались выразить недоверие главе ведомства Василию Хоме, однако у них не хватило голосов.

15 декабря 2020-го председатель Ровенской ОГА отчитался перед депутатами по их требованию. Отставки не произошло.

10 декабря 2020-го депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА. Юрий Погуляйко не пришел на сессию отчитываться об исполнении бюджета-2020.