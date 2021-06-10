На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений

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Сьогодні, 10 червня, в зоні проведення ООС було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, біля Шумів бойовики відкривали вогонь із протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Водяного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Старогнатівки окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі ООС розповіли, що в результаті ворожих обстрілів один солдат Збройних Сил отримав поранення, йому оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Стан здоров’я пораненого оцінюється як середньої тяжкості. На всі обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, добою раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші".