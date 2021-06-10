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10 червня 2021, 12:11 310

Перспективи відкриття КПВВ на Донбасі немає - представник України в ТКГ

10 червня 2021, 12:11 310
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Фото: з відкритих джерел
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Представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що зараз перспектив повноцінного відкриття КПВВ на Донбасі немає

Про це передає RegioNews з посиланням на DonPress.

Гармаш запевнив, що відкриття КПВВ не залежить від поширення коронавірусу.

Перспективи відкриття КПВВ немає. І це не залежить від того, буде там коронавірус чи ні. Це було політичне явище, що є реалізацією планомірної і цілеспрямованої політики Росії щодо ізоляції цих територій і де-факто реінтеграції в політичний, економічний і соціальний простір РФ", - повідомив він.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, які перебувають у полоні.

Також повідомлялось, що КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу.

Донбас РФ війна ТКГ КПВВ

 
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