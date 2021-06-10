Перспективи відкриття КПВВ на Донбасі немає - представник України в ТКГ
Представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що зараз перспектив повноцінного відкриття КПВВ на Донбасі немає
Про це передає RegioNews з посиланням на DonPress.
Гармаш запевнив, що відкриття КПВВ не залежить від поширення коронавірусу.
Перспективи відкриття КПВВ немає. І це не залежить від того, буде там коронавірус чи ні. Це було політичне явище, що є реалізацією планомірної і цілеспрямованої політики Росії щодо ізоляції цих територій і де-факто реінтеграції в політичний, економічний і соціальний простір РФ", - повідомив він.
Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, які перебувають у полоні.
Також повідомлялось, що КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу.