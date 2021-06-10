На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен

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Сегодня, 10 июня, в зоне проведения ООС было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, возле Шумов боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Водяного российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Старогнатовки оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС рассказали, что в результате вражеских обстрелов один солдат Вооруженных Сил получил ранение, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Состояние здоровья раненого оценивается как средней тяжести. На все обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, сутками ранее сообщалось, что боевики на Донбассе трижды нарушили режим " тишины".