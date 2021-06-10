16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
18:25  10 июня
На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 18:25 5

На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен

10 июня 2021, 18:25 5
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 10 июня, в зоне проведения ООС было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, возле Шумов боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Водяного российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Старогнатовки оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС рассказали, что в результате вражеских обстрелов один солдат Вооруженных Сил получил ранение, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Состояние здоровья раненого оценивается как средней тяжести. На все обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, сутками ранее сообщалось, что боевики на Донбассе трижды нарушили режим " тишины".

ООС Донбасс обстрелы сводка АТО

Стало известно имя военной, которая 9 июня погибла на Донбассе
10 июня 2021, 17:56
Перспективы открытия КПВВ на Донбассе нет - представитель Украины в ТКГ
10 июня 2021, 12:11
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
10 июня 2021, 11:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram