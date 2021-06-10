16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 16:22 83

Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ

10 июня 2021, 16:22 83
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 10 июня шестеро судей Конституционного Суда заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных общественно-значимых дел

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в КСУ, передает RegioNews.

В частности, они отказываются рассматривать дела о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного и др.

По данным источников, этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Конституционного Суда журналистам сообщили, что сейчас секретариат не имеет такой информации, поскольку это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Напомним, 1 июня бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий впервые пришел на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и дачу ложных показаний, однако оно не состоялось, поскольку не явились прокуроры.

Ранее сообщалось, что адвокаты Тупицкого не явились на заседание суда по рассмотрению дела о подкупе свидетелей.

судьи Конституционный суд СМИ КСУ Александр Тупицкий

Двух судей из коллегии, которая рассматривала "дело Стерненко" в апелляции, отправили в отставку
10 июня 2021, 14:20
Апелляцию по мере пресечения Семёну Семенченко перенесли
09 июня 2021, 12:56
Реформа КСУ, которую рассмотрит Рада, позволит увольнять судей КСУ за затягивание дел, - Совгиря
08 июня 2021, 21:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua