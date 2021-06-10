Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ

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Сегодня, 10 июня шестеро судей Конституционного Суда заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных общественно-значимых дел

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в КСУ, передает RegioNews.

В частности, они отказываются рассматривать дела о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного и др.

По данным источников, этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Конституционного Суда журналистам сообщили, что сейчас секретариат не имеет такой информации, поскольку это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Напомним, 1 июня бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий впервые пришел на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и дачу ложных показаний, однако оно не состоялось, поскольку не явились прокуроры.

Ранее сообщалось, что адвокаты Тупицкого не явились на заседание суда по рассмотрению дела о подкупе свидетелей.