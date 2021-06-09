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09 червня 2021, 12:56 190

Апеляцію щодо запобіжного заходу Семенові Семенченку перенесли

09 червня 2021, 12:56 190
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Фото з відкритих джерел
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Апеляцію щодо запобіжного заходу Семенові Семенченку перенесли на невизначений термін, оскільки судді заявили самовідвід

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

Під будівлею Київського апеляційного суду зібралися матері загиблих бійців батальйону "Донбас" на підтримку Семена Семенченка. Але засідання перенесли.

Двоє з трьох суддів заявили, що проходять по іншій справі, де адвокат Семенченка Владислав Добош чинив на них тиск. Завтра вранці відбудеться авторозподіл нових суддів і буде призначено дату і час нового засідання, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 квітня суд залишив Семенченка під вартою. Екснардепа підозрюють у створенні приватної військової компанії.

Семен Семенченко суд апеляція арешт самовідвід судді

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