Адвокати Тупицького не з'явились на засідання суду з розгляду справи про підкуп свідків

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Подільський районний суд столиці відклав розгляд справи щодо колишнього голови КСУ Олександра Тупицького, в рамках якого його підозрюють в підкупі свідка. Суд було перенесено на 8 червня через неявку адвокатів

Як передає RegioNews, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив адвокат Тупицького Костянтин Дорошенко.

За словами Дорошенка, суд було перенесено через неявку адвокатів, які були зайняті в інших судових засіданнях.

Це засідання провели. Ми подавали клопотання, і причини неявки (адвокатів Тупицького - ред.) були визнані поважними, і було відкладено (розгляд справи - ред.) на 8 червня на 10 годину", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, 25 травня Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти Тупицького щодо підкупу свідка.

Також повідомлялось, що 27 травня суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації.