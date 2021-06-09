12:11  09 червня
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
13:58  09 червня
В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
17:59  09 червня
Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 17:59 29

Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає

09 червня 2021, 17:59 29
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

9 червня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, в районі Новотошківського бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України зі стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що ситуація на фронті повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Упродовж доби сапери розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС також було зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.

Донбас ООС війна обстріли АТО звіт

Більшість українців вважає, що між Україною та РФ йде війна - опитування
09 червня 2021, 13:44
Більше 50% українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією - опитування
09 червня 2021, 12:52
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
09 червня 2021, 12:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua