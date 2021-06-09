Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає

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9 червня в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, в районі Новотошківського бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України зі стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що ситуація на фронті повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Упродовж доби сапери розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС також було зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.