Зеленский посетил передовую в зоне ООС и наградил бойцов

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область побывал на передовой и заявил, что сейчас обстрелов стало значительно меньше

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", - заявил Зеленский.

Он вручил военным государственные награды и заявил, что "государственные служащие и депутаты также должны чаще приезжать на фронт".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину.