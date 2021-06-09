Зеленский посетил передовую в зоне ООС и наградил бойцов
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область побывал на передовой и заявил, что сейчас обстрелов стало значительно меньше
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.
Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", - заявил Зеленский.
Он вручил военным государственные награды и заявил, что "государственные служащие и депутаты также должны чаще приезжать на фронт".
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину.
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