Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 червня, розпочав робочу поїздку до Донецької області
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що глава держави відвідає передові позиції. Також президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.
Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 червня Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком.
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