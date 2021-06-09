Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 червня, розпочав робочу поїздку до Донецької області

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що глава держави відвідає передові позиції. Також президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком.