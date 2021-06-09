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09 июня 2021, 19:38 5

Повторные выборы в Славянске этой осенью вряд ли состоятся - мэр

09 июня 2021, 19:38 5
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Фото: из открытых источников
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Городской голова Славянска Вадим Лях считает, что повторные выборы в городе пройдут, но ожидать их осенью не стоит

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дом", передает RegioNews.

Закон четко говорит о том, что выборы могут проводиться два раза в год: осенью и весной. Вряд ли они состоятся этой осенью, так как только в конце мая назначена ВГА в городе Славянске", - сказал он.

Вадим Лях объяснил, что есть ряд технических вопросов для полноценной работы новосозданной военно-гражданской администрации.

По его словам, нужно назначить руководителя ВГА, решить технические вопросы, связанные с утверждением новых уставов и открытием новых счетов.

Поэтому, думаю, что этой осенью мы точно на выборы не идем, а дальше, конечно же, весной можно и ждать", - заявил Лях.

Он также прокомментировал возможность своего назначения на должность председателя ВГА.

Глава ВГА - назначается. Назначение осуществляется руководителем области и утверждает его командующий ООС. Соответственно, сказать, буду я или не буду, сегодня не могу. Потому что не мной принимается данное решение", - отметил Лях.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске.

Также председатель Донецкой областной ВЦА Павел Кириленко заявлял, что в Славянске после введения ВГА могут провести местные выборы.

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