Зливи в Харкові остаточно втопили рейтинг Терехова

Зливові дощі, що обрушилися на Харків в останні два дні, призвели до затоплення багатьох вулиць у всіх районах міста

Харків'яни в соціальних мережах масово публікують фото і відео "потонулого Харкова", відзначаючи непрацюючу систему зливнівок, повідомляє RegioNews.

Харків'яни відзначають, що відповідальність за потоп в місті несе міськрада і персонально її секретар і тимчасовий мер Ігор Терехов.

"Щасливі жителі в'їзду Трінклера дякують сивочолому графу за "маленьку Венецію" у себе вдома", - саркастично зауважив один з користувачів.

Багато хто саркастично назвали літній потоп "відкриттям нових фонтанів", натякаючи на діяльність тимчасового мера, який піариться на фонтанах і парках міста, але не забезпечив роботу дренажних систем.

Нагадаємо, 31 Жовтня 2021 року в Харкові пройдуть дострокові вибори міського голови. В даний час обов'язки мера тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов.

Раніше ддепутат міськради Ігор Черняк підготував апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав законним обрання Ігоря Терехова секретарем міськради.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року група депутатів міськради подала позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання протиправним та скасування рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем. Раніше поліція і прокуратура Харкова почали розслідування законності перебування Терехова на посаді секретаря міськради за заявою депутата Аліни Мустафаєвої. Депутат наполягає на фіктивності листа від Геннадія Кернеса до міськради з поданням кандидатури Ігоря Терехова на посаду секретаря. Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив позов депутатів.