Михайло Добкін: У Харкові я борюся з "машиною" Арсена Авакова

Про це заявив Михайло Добкін в інтерв'ю газеті "Час Добкіна".

"Нам з командою довелося зіткнутися як мінімум з трьома видами адмінресурсу. Перший - це адмінресурс міської влади. Я до цього готовий і не бачу нічого нового. Друге, що проти нас діє, - це адмінресурс МВС. Я розумів, що це буде, але не думав, що в такому масштабі. І третій вид тиску, який виявляється, - по лінії криміналітету, з яким радісно злився в.о. мера", - заявив політик.

Він зазначив, що здивований відродженням криміналу в політиці, так як це явище давно застаріло. "Цього, чесно, я і в думках не допускав. Мені здавалося, давно минули часи, коли для усунення політичних суперників підключають звичайних бандитів і навіть не ховають їх під масками націоналістів, наприклад", - сказав Добкін.

Політик також розвіяв чутки, що його боротьба за посаду міського голови може бути зірвана недопуском до виборів. "Що стосується розмов, що я відмовлюся або мене не допустять, так на виборах завжди намагаються "мінусувати" суперника "чорним" піаром. Я обирався в Харкові і депутатом, і мером (причому завжди від опозиції), був губернатором. І зроблю це знову, спираючись на підтримку людей. Харків'яни знають, що я піду до кінця", - підкреслив він.

Крім того, Михайло Добкін заявив, що своїм головним опонентом на виборах бачить перешкоджання з боку влади. "Той самий колективний адмінресурс, про який я сказав. Я не борюся з майбутнім кандидатом від влади, який зараз секретар. Я борюся з "машиною", ключ від якої в руках у Арсена Авакова. Він сьогодні управляє не тільки МВС, а й процесами всередині нашого міста через "кнопку" - Терехова", - сказав політик.

Нагадаємо, дострокові вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, який кілька разів підтвердив, що має давні зв'язки з Арсеном Аваковим. До 2010 року Терехов працював заступником губернатора Харківщини Авакова, а будучи заступником Кернеса виконував роль комунікатора з Аваковим.