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07 червня 2021, 11:28 212

Не здивовані: у "Голосі” відреагували на рішення Притули покинути партію

07 червня 2021, 11:28 212
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Фото: із відкритих джерел
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Рішення шоумена і політика Сергія Притули про вихід із партії “Голос” викликане особистими амбіціями і його бажанням отримати керівну посаду

Про це йдеться в заяві політсили, передає RegioNews.

Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю”, - йдеться в повідомленні.

У "Голосі” заявили, що вітають рішення Сергія Притули, і побажали йому удачі "в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує”.

Також у заяві партії зазначається, що Притула ще не подав письмову заяву про вихід, а тому чекають, поки він її напише.

Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально. Бажання окремих партійців "Голосу” відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, і йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є "Голос”, - йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, 7 червня український політик та шоумен Сергій Притула заявив про вихід із політичної партії "Голос”.

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