Черновицкая областная ячейка партии "Голос" просит исключить из членов политсилы Киру Рудык

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Черновицкая ячейка "Голоса" заявила об узурпации и злоупотреблении властью внутри партии и просит об исключении главы партии Киры Рудык из партии

Об этом говорится в решении Совета Черновицкой ячейки "Голоса", текст которого обнародовали в Facebook.

В заявлении говорится, что в течение 2020 года, после избрания Киры Рудык главой партии, политсила "Голос" "отходит от тех демократических и либеральных ценностей, которые были заложены основателями партии".

Летом 2020 года, по инициативе Киры Рудык, во время съезда был изменен Устав партии, чем значительно расширялись полномочия главы партии. Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, принимая единоличные решения. Такой шаг позиционировали как временный "на 3 месяца, чтобы пройти местные выборы”. Когда же после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию Устава, этот вопрос был заблокирован Кирой Рудык, которая с тех пор не проводила собрания политсовета. В дальнейшем это позволило Кире Рудык взять все руководящие органы под контроль, устранив тех, кто мог составлять конкуренцию и предотвратить узурпацию и злоупотребления, – говорится в заметке.

Также в Черновицкой ячейке партии заявили о кулуарных переговорах с Офисом президента Украины и политической партией "Слуга народа" и о неправомерных "чистках" в рядах партии.

Сначала из политсовета был исключен Сергей Притула, далее об угрозе исключения сообщили 6 депутатов фракции "Голос", которые обнародовали позицию относительно необходимости изменения устава и проведения съезда, далее начали устранять глав ТОП, поддержавших призыв проведения съезда: Днепропетровской, Черновицкой, Херсонской. Зато на позицию новых руководителей Политсовет по представлению Киры Рудык утверждает технических и зависимых лиц – помощников Киры Рудык или депутатов Киевского городского совета, то есть представителей ячейки, которую возглавляет Кира Рудик, – отмечается в решении.

Решение было принято членами Совета Черновицкой территориальной организации "Голоса" 9 июня 2021 года.

Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о своем выходе из партии "Голос". Украинский политик и шоумен Сергей Притула заявил о выходе из политической партии "Голос”, от которой он баллотировался во время местных выборов на пост мэра Киева.

31 мая глава Партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что "Голос" планирует провести съезд в июле.