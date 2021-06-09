12:11  09 червня
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
13:58  09 червня
В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
17:59  09 червня
Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 18:29 658

У Дніпрі викрили схему легалізації бойовиків "ДНР” в Україні

09 червня 2021, 18:29 658
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України викрили масштабну схему легалізації бойовиків терористичної “ДНР”

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканка Дніпра організувала схему підробки документів, за якими оформляли статус переселенця учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які фігурують у санкційних списках.

В паспорти вклеювали нові фото, а на звороті ставили підроблену печатку Державної міграційної служби. Це давало підставу вносити дані про прописку, що дозволяло отримати статус переселенця.

Сфальсифікований пакет документів замовники подавали в міграційну службу, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти. За оперативними даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки людей отримали можливість легалізуватися на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів, їй повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті заблокували канал міграції іноземців з країн Азії до ЄС.

Дніпро СБУ кримінальна справа паспорт ДНР бойовики

Окупанти в "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну
09 червня 2021, 18:17
У Дніпрі горіла багатоповерхівка
09 червня 2021, 17:41
Проти соратників Медведчука почнуть заочне розслідування у справі про держзраду
09 червня 2021, 17:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram