У Дніпрі викрили схему легалізації бойовиків "ДНР” в Україні

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканка Дніпра організувала схему підробки документів, за якими оформляли статус переселенця учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які фігурують у санкційних списках.

В паспорти вклеювали нові фото, а на звороті ставили підроблену печатку Державної міграційної служби. Це давало підставу вносити дані про прописку, що дозволяло отримати статус переселенця.

Сфальсифікований пакет документів замовники подавали в міграційну службу, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти. За оперативними даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки людей отримали можливість легалізуватися на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів, їй повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті заблокували канал міграції іноземців з країн Азії до ЄС.