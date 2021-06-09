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09 червня 2021, 18:17 478

Окупанти в "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну

09 червня 2021, 18:17 478
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Фото з відкритих джерел
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Окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на контрольовану Україною територію

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова, пише RegioNews.

За її словами, бойовики вирішили не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, або закордонних паспортів цих країн або "паспортів ДНР".

"Дітей цього віку на блок-пості "Оленівка" висаджують з батьками з автобусів і не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області", - написала омбудсмен.

Денісова зазначила, що через ці дії бойовиків діти не зможуть своєчасно подавати документи для вступу до навчальних закладів. Вона нагадала, що раніше окупанти дозволяли дітям 14-16 років виїжджати в Україну з одним з батьків при наявності свідоцтва про народження.

Омбудсмен звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їх права на освіту і свободу пересування.

Раніше повідомлялося, що з окупованого Донбасу, перейшовши мінне поле, втекла 16-річна дівчина.

Україна окупація окупанти ДНР Дніпро

 
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