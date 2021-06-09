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09 июня 2021, 18:29 650

В Днепре разоблачили схему легализации боевиков "ДНР" в Украине

09 июня 2021, 18:29 650
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему легализации боевиков террористической "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, жительница Днепра организовала схему подделки документов, по которым оформляли статус переселенца участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые фигурируют в санкционных списках.

В паспорта вклеивали новые фотографии, а на обороте ставили поддельную печать Государственной миграционной службы. Это давало основание вносить данные о прописке, что позволяло получить статус переселенца.

Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта. По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины", - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемой изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов, ей сообщили о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье заблокировали канал миграции иностранцев из стран Азии в ЕС.

Днепр СБУ уголовное дело паспорт ДНР боевики

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