Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти майже 100 компаній

Під санкції потрапили також 13 фізичних осіб

Під санкції потрапили також 13 фізичних осіб

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня. Всього у санкційний список потрапили 95 компаній, дві з них - зареєстровані у РФ.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в указі президента №169.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.

Зокрема, серед компаній низка будівельних та промислових, яких пов’язували зі схемами під час тендерних закупівель через систему Prozorro (ТОВ "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "Граніт", "М-БУД ГРУП").

Також є дві фірми, що зареєстровані в Гонконгу (Endless Moonlight і Trading Field). Також 12 компаній зареєстровані в Донецькій області, в місті Маріуполь (зокрема "Парма Люкс", "Оріентекс Продакшен", "Фуд трейдс плюс", "Гольдман Спред" та інші).

Санкції проти компаній введені на три роки та передбачають зокрема: блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та ряд інших санкцій, передбачених указом.

У списку 13 фізичних осіб, щодо яких застосовуються санкції. Серед них:

Араік Амірханян Сеяр Куршутов Олександр Черепинський Едуард Кукоба Олег Доронін Тигран Мелконян Володимир Полуситок Денис Амінєв Сергій Сердюк Михайло Грібанов Андрій Попов Олег Богданов Юрій Дворак.

Санкції щодо всіх громадян також введені на три роки.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання Ради національної безпеки та оборони обговорювалися події на Донбасі та нові санкції проти контрабандистів.

Як повідомлялося 14 квітня, фігурантів списку "топ-10 контрабандистів" можуть позбавити українського громадянства – ЗМІ. Вони, окрім українського, також мають громадянства інших країн.

Раніше ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції. Президент Зеленський заявляв, що окремі персони із цього списку мають подвійне і навіть потрійне громадянство.