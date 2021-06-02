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02 червня 2021, 16:23 1433

За рішенням Конституційного суду скасоване підвищення окладу генпрокурора до 93 тис. грн

02 червня 2021, 16:23 1433
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Кабінет Міністрів України за рішенням Конституційного Суду скасував підвищення посадового окладу генерального прокурора України на 56 тис. 648 грн до 93 тис. 648 грн

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

З огляду на рішення Конституційного Суду від 26 березня 2020 року, Кабмін визнав такою, що втратила чинність постанову №1155 від 11 грудня 2019 року, якою уряд затвердив схему посадових окладів прокурорів Офісу генерального прокурора.

Цей документ, зокрема, встановлював оклад генпрокурора на рівні 93 тис. 648 грн (раніше 37 тис. грн), його першого заступника - 89 тис. 326 грн (раніше 34 тис. грн), заступника - 86 тис. 445 грн (раніше 32 тис. грн).

Як повідомлялося, Уряд обіцяє скорочення дефіциту бюджету і держборгу вже за два роки. Це передбачається, серед іншого, у затверджених Урядом Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетній декларації на 2022-2024 роки.

Також сьогодні Кабмін вирішив замовити спеціальний пожежний літак. Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі.

Кабмін КСУ зарплати генпрокурор рішення скасування

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