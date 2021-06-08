Реформа КСУ, которую рассмотрит Рада, позволит увольнять судей КСУ за затягивание дел, - Совгиря

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Представительница Верховной Рады в КСУ раскрыла детали реформы Конституционного суда и сообщила, что судей можно будет увольнять

Об этом в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа", представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, передает RegioNews.

На вопрос, могут ли в законопроекте предусмотреть нормы, чтобы не было затягивания заседаний суда, депутат ответила отрицательно.

Если парламент примет законопроект о конституционной процедуре, то нет. Потому что мы предусмотрели там эффективные механизмы, которые одобрила Венецианская комиссия. Например, если судьи КСУ попытаются затянуть процесс, то законопроектом будет предусматриваться, что дела будут попадать автоматически в повестку дня заседаний КСУ. И если судья будет замечен в том, что он пытается затянуть этот процесс, то к нему могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания и наказания, как дисциплинарное правонарушение, вплоть до увольнения с должности, если это нарушение будет грубым, - сказала Ольга Совгиря.

Как сообщалось, Разумков утверждает, что нардепы рассмотрят закон о реформе КСУ в ближайшее время. Речь идет о законопроекте №4533 о реформе Конституционного Суда Украины.

3 июня КСУ отложил рассмотрение дела по земельной реформе.