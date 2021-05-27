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27 травня 2021, 14:59 197

Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти Головатого

27 травня 2021, 14:59 197
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження стосовно в.о. голови КСУ Сергія Головатого

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Як повідомив виданню адвокат Касмініна Ростислав Кравець, суд ухвалив таке рішення у справі відстороненого судді Конституційного Суду України Олександра Касмініна.

Решение суда относительно Александра Касминина

Відомо, що наприкінці квітня заступник голови суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату зарплати Касмініну і Тупицькому. Однак Тупицький скасував його розпорядження. Після цього, ОАКС зареєстрував заяви Тупицького та Касмініна, заявники просять суд заборонити КСУ вчиняти дії, спрямовані на припинення їхніх повноважень.

суд Україна НАБУ ЗСУ КСУ

 
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