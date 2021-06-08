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08 червня 2021, 11:52 360

Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області

08 червня 2021, 11:52 360
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області, він прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зазначається, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом Київ – Кривий Ріг, за цим маршрутом розпочнуться регулярні рейси.

Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки”, – заявив Зеленський.

Він додав, що раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Володимира Зеленський планує оглянути об’єкти програми "Велике будівництво”.

Крім того, у Дніпрі під його головуванням відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Нагадаємо, понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін - КМІС.

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