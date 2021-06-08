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08 июня 2021, 11:52 406

Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область

08 июня 2021, 11:52 406
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, он прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Отмечается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог, по этому маршруту начнутся регулярные рейсы.

Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - заявил Зеленский.

Он добавил, что ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Владимира Зеленский планирует осмотреть объекты программы "Большая стройка".

Кроме того, в Днепре под его председательством пройдет заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Напомним, более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС.

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