Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, он прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.
Отмечается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог, по этому маршруту начнутся регулярные рейсы.
Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - заявил Зеленский.
Он добавил, что ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Владимира Зеленский планирует осмотреть объекты программы "Большая стройка".
Кроме того, в Днепре под его председательством пройдет заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.
Напомним, более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок - КМИС.