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Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер, ссылаясь на советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он и в дальнейшем решительно будет защищать украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет, чтобы поприветствовать его в Белом доме здесь в Вашингтоне, этим летом - после того, как он (Байден - ред.) вернется из Европы, - сообщил журналист.

Как сообщалось, в марте журналист Юрий Бутусов сообщал, что Байден забраковал "мирный курс" президента Зеленского и главы ОП Ермака. Вся политика Офиса президента уже не просто не соответствует реальности, а прямо противоречит политике США.