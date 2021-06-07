14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
18:02  07 июня
Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 20:40 50

Байден и Зеленский пообщались по телефону

07 июня 2021, 20:40 50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер, ссылаясь на советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он и в дальнейшем решительно будет защищать украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет, чтобы поприветствовать его в Белом доме здесь в Вашингтоне, этим летом - после того, как он (Байден - ред.) вернется из Европы, - сообщил журналист.

Как сообщалось, в марте журналист Юрий Бутусов сообщал, что Байден забраковал "мирный курс" президента Зеленского и главы ОП Ермака. Вся политика Офиса президента уже не просто не соответствует реальности, а прямо противоречит политике США.

США Владимир Зеленский президент Разговор Джо Байден

В Раде обещают не тормозить голосование за закон об олигархах
07 июня 2021, 17:44
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
07 июня 2021, 11:47
Зеленский призвал ускорить вступление Украины в НАТО
07 июня 2021, 08:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua