Зеленський закликав пришвидшити вступ України до НАТО

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Країна знаходиться в небезпеці, через це потрібно негайно вирішувати питання вступу України до НАТО

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

Якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє. Питання потрібно вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - сказав Зеленський.

За словами президента, наразі багато українців вірять все менше у те, що Україна колись вступить в НАТО і це, на думку Зеленського, є великою проблемою.

Раніше Зеленський запевнив, що створення справжньої Союзної держави Білорусі та Росії може стати найбільшою небезпекою для України, адже ці країни зможуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити тиск на країну.