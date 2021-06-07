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07 июня 2021, 12:35 90

В Украине начался аудит недр, каждый ребенок получит процент от добычи - Зеленский

07 июня 2021, 12:35 90
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Фото: из открытых источников
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По решению СНБО в Украине начался полный аудит всех недр и их пользователей, каждый украинский ребенок будет получать процент от их добычи

Об этом на форуме "Украина 30. Экология" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, эта отрасль на протяжении длительного времени ассоциировалась с коррупцией и незаконной добычей.

По решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих" лицензий. Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти планируют ввести "экономический паспорт украинца", когда "каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Украине проведут государственный аудит водных ресурсов.

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