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07 червня 2021, 11:59 6

Зеленський назвав умову, за якої на референдум винесуть питання про олігархів

07 червня 2021, 11:59 6
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що, якщо у Верховній Раді саботуватимуть закон про олігархів, то питання про їхній статус винесуть на всеукраїнських референдум

Про це він сказав на форумі "Україна 30", пише RegioNews.

Зокрема, він заявив, що не хоче, щоб в Україні були олігархи, оскільки це велике "політичне забруднення іміджу" за кордоном. Зеленський також наголосив, що за його каденцію в країні мають позбутися всіх олігархів.

"Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни або відстрочки цього законопроєкту, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, залишається найголовніша підтримка - суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум. Але я вважаю, що це не питання референдуму", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

президент Володимир Зеленський референдум олігархи закон

 
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