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04 июня 2021, 19:38 18

Еще один претендент на главу САП не убедил членов комиссии в своей добропорядочности

04 июня 2021, 19:38 18
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Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
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Нардеп от фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин провалил конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по критерию добропорядочности

Об этом сообщает глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Telegram, передает RegioNews.

Указывается, что за доброчестность Костина не проголосовал ни один международный эксперт, а также члены комиссии Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий.

В то же время, признали его доброчестным только те члены комиссии, которых делегировала Верховная Рада: Андрей Гуджало, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Евгений Соболь и Елена Бусол.

Как сообщалось 2 июня, глава САП и претендент на эту должность Максим Грищук не доказал свою доброчестность для дальнейшего участия в конкурсе.

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