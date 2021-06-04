14:59  04 июня
СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского
15:32  04 июня
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
18:18  04 июня
Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 14:59 19

СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского

04 июня 2021, 14:59 19
Читайте також українською мовою
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского планируют назначить уже на следующей неделе

Как сообщил источник "РБК-Украина" в Офисе президента, имя этого человека пока держат в секрете, пишет RegioNews.

Отмечается, что в начале недели собеседники издания рассказали, что уже выбран "шорт-лист" кандидатов. Их ждало личное собеседование с Зеленским. По состоянию на обед пятницы, 4 июня, решение почти принято.

"Президент практически избрал. На следующей неделе будет указ", - уточнил источник в ОП.

Напомним 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.

Одновременно стало известно, что в ОП уже составили список лиц, которые могут заменить в должности Мендель.

Владимир Зеленский Офис президента спикер президент пресса

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua