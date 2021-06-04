СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского

Офис президента

Нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского планируют назначить уже на следующей неделе

Как сообщил источник "РБК-Украина" в Офисе президента, имя этого человека пока держат в секрете, пишет RegioNews.

Отмечается, что в начале недели собеседники издания рассказали, что уже выбран "шорт-лист" кандидатов. Их ждало личное собеседование с Зеленским. По состоянию на обед пятницы, 4 июня, решение почти принято.

"Президент практически избрал. На следующей неделе будет указ", - уточнил источник в ОП.

Напомним 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.

Одновременно стало известно, что в ОП уже составили список лиц, которые могут заменить в должности Мендель.