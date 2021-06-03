В Славянске после введения ВГА могут провести местные выборы - Кириленко

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Военно-гражданская администрация в Славянске введена не навсегда, и в городе все равно будут местные выборы

Об этом во время брифинга заявил председатель Донецкой областной ВГА Павел Кириленко, передает RegioNews.

По его словам, решение о введении ВГА было политическим, и принималось согласно закону "О военно-гражданских абминистрациях" из-за систематического невыполнения городским советом своих полномочий.

Не надо путать ВГА, которые введены в связи с невозможностью проведения выборов из-за фактора безопасности, и политическую составляющую введения ВГА, поскольку город не может каждый месяц жить на 1\12 бюджета прошлого года. После всего этого будет проведение местных выборов в Славянске", - сказал Кириленко.

Он добавил, что кандидатуры на голову военно-гражданской администрации Славянска есть и они обрабатываются.

Здесь вопрос в том, что город потерял полгода с 2021 года, не принят бюджет, не принята программа социально-экономического развития, инвестиционные программы. Поэтому важно наверстать это время... Потом все равно будут выборы, изберут нового мэра и посмотрим, как оно будет", - добавил Кириленко.

Однако он не уточнил, когда именно могут состояться эти выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске.

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