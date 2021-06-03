Харьковский "Коксохим" оштрафовали на 3,5 миллиона из-за загрязнения воздуха

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3 июня Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры и оштрафовал на 3,5 млн грн коксовый завод "Новомет" в Харькове

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на председателя Госэкоинспекции Харьковской области Инессу Сосину, передает RegioNews.

По ее словам, такое решение принято из-за причиненного выбросами завода вреда экологии.

Было принято решение сегодня. Удовлетворен иск прокуратуры в интересах экоинспекции. Они не обязаны выплачивать эти деньги, пока решение не вступит в силу", - рассказала Сосина.

Напомним, 24 февраля, Харьковский горсовет обратится к президенту с требованием закрыть "Коксохим". "За" проект решения проголосовали 82 депутата.

Также 24 марта стало известно, что в Харькове директору "Коксохима” сообщили о подозрении. Завод более чем полгода осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.