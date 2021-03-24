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24 березня 2021, 17:27 335

У Харкові директору "Коксохіму” повідомили про підозру

24 березня 2021, 17:27 335
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Завод більш ніж пів року здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря без відповідного дозволу
Завод більш ніж пів року здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря без відповідного дозволу
Фото: із відкритих джерел
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Працівники прокуратури повідомили про підозру директору Харківського коксового заводу “Новомет” у забрудненні атмосферного повітря, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 241 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За словами керівника окружної прокуратури Володимира Купріянова, у ході досудового розслідування було встановлено, що директор підприємства знав про відсутність дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Незважаючи на це, у період із січня по вересень 2020 року він організував виробництво коксу і кам’яновугільної смоли, що призвело до наднормативних викидів в атмосферу забруднюючих речовин і матеріалів”, - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, посадові особи підприємства раніше вже притягувалися до адміністративної відповідальності за недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря.

Попри це посадовці й далі не виконували приписи державних контролюючих органів щодо обов’язкового отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. Комерсанти також не зважали на протестні акції мешканців міста, які вимагали негайного припинення порушень екологічного законодавства”, - йдеться в повідомленні

Харківський окружний адміністративний суд тимчасово припинив виробничу діяльність коксового заводу до отримання всіх необхідних дозволів.

Директору підприємства загрожує обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх посадовців, винних у завданні шкоди довкіллю та здоров’ю громадян.

Нагадаємо, раніше у Харкові мітингували проти хімічного заводу десятки місцевих жителів.

24 лютого Харківська міськрада звернеться до президента з вимогою закрити "Коксохім".

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