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03 червня 2021, 15:32 53

Тупицького не пустили на засідання КСУ, де йде розгляд "земельної справи"

03 червня 2021, 15:32 53
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Фото: Facebook
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Відсторонені судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін не можуть потрапити до приміщення КСУ, де йде розгляд "земельної справи", оскільки їх з 19 січня не пропускають до будівлі суду працівники Управління державної охорони

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Зазначається, що відсторонені судді вимагають, щоб про них доповіли суддям всередині КСУ, а Тупицький просить акт недопуску на робоче місце.

За словами Тупицького, наразі у КСУ є кворум для прийняття рішень.

"Але питання не тільки у кворумі, а в повноцінному складі суду, коли 18 суддів в залі та деяку кількість голосів для прийняття рішень - це одне. І коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень така ж", - заявив Тупицький.

Нагадаємо, 1 червня колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше прийшов на судове засідання у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, однак воно не відбулося, оскільки не з'явилися прокурори.

Раніше повідомлялось, що адвокати Тупицького не з'явились на засідання суду з розгляду справи про підкуп свідків.

суд суддя засідання КСУ Олександр Тупицький

 
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