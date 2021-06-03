Тупицького не пустили на засідання КСУ, де йде розгляд "земельної справи"
Відсторонені судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін не можуть потрапити до приміщення КСУ, де йде розгляд "земельної справи", оскільки їх з 19 січня не пропускають до будівлі суду працівники Управління державної охорони
Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.
Зазначається, що відсторонені судді вимагають, щоб про них доповіли суддям всередині КСУ, а Тупицький просить акт недопуску на робоче місце.
За словами Тупицького, наразі у КСУ є кворум для прийняття рішень.
"Але питання не тільки у кворумі, а в повноцінному складі суду, коли 18 суддів в залі та деяку кількість голосів для прийняття рішень - це одне. І коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень така ж", - заявив Тупицький.
Нагадаємо, 1 червня колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше прийшов на судове засідання у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, однак воно не відбулося, оскільки не з'явилися прокурори.
Раніше повідомлялось, що адвокати Тупицького не з'явились на засідання суду з розгляду справи про підкуп свідків.