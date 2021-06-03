КСУ отложил рассмотрение дела по земельной реформе

Конституционный суд Украины отложил рассмотрение дела по земельной реформе, так и не дойдя сегодня до рассмотрения дела по существу

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире канала " Украина 24", передает RegioNews.

До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по сути, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату, - рассказал министр.

Лещенко отметил, что из-за большого количества ходатайств КСУ решил отложить рассмотрение дела по существу.

Соответственно, решение коллегии - в связи с ходатайствами, рассмотрение дела откладывается. Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по сути еще очень далеко, - сказал он.

Как сообщалось, Тупицкого не пустили на заседание КСУ, где идет рассмотрение "земельного дела". Отстраненные судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин не могут попасть в помещение КСУ, где идет рассмотрение "земельного дела".