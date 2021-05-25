17:12  25 травня
У МЗС озвучили умову поновлення авіасполучення з Білоруссю
17:30  25 травня
Конституційний суд закрив справу "карантину вихідного дня”
17:29  25 травня
На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
25 травня 2021, 17:30 8

Конституційний суд закрив справу "карантину вихідного дня”

25 травня 2021, 17:30 8
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 25 травня Конституційний суд України закрив справу відповідності Основному закону постанови Кабінету міністрів про "карантин вихідного дня"

Про це в Telegram повідомила представник Верховної ради у Конституційному суду Ольга Совгиря, передає RegioNews.

Сьогодні Конституційний суд закрив провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності постанови Кабінету міністрів України, якою раніше було запроваджено т.з. "карантин вихідного дня", - розповіла Совгиря.

Вона нагадала, що подання у цій справі, яке ініціювали народні депутати, надійшло до суду ще 23 листопада 2020 року.

КСУ розпочав розгляд цієї справи після того, як положення спірної постанови Кабміну втратили чинність.

Совгиря нагадала, що у 2020 році конституційність інших карантинних обмежень, запроваджених урядом, також оскаржували у Конституційному суді. Однак рішенням від 28 серпня КСУ також закрив справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що КСУ розгляне справу щодо конституційності положень постанови уряду про встановлення карантину.

Кабмін карантин КСУ Постанова депутати скасування

Майже в половині міських рад депутати досі не організували прийом виборців – КВУ
25 травня 2021, 16:51
На вакцинацію від коронавірусу в Україні виділять 3 мільярди
25 травня 2021, 15:32
Донецька область покинула "помаранчеву" зону: тепер Україна повністю "жовта"
25 травня 2021, 10:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua