Конституційний суд закрив справу "карантину вихідного дня”

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Сьогодні, 25 травня Конституційний суд України закрив справу відповідності Основному закону постанови Кабінету міністрів про "карантин вихідного дня"

Про це в Telegram повідомила представник Верховної ради у Конституційному суду Ольга Совгиря, передає RegioNews.

Сьогодні Конституційний суд закрив провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності постанови Кабінету міністрів України, якою раніше було запроваджено т.з. "карантин вихідного дня", - розповіла Совгиря.

Вона нагадала, що подання у цій справі, яке ініціювали народні депутати, надійшло до суду ще 23 листопада 2020 року.

КСУ розпочав розгляд цієї справи після того, як положення спірної постанови Кабміну втратили чинність.

Совгиря нагадала, що у 2020 році конституційність інших карантинних обмежень, запроваджених урядом, також оскаржували у Конституційному суді. Однак рішенням від 28 серпня КСУ також закрив справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що КСУ розгляне справу щодо конституційності положень постанови уряду про встановлення карантину.