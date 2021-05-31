Тупицький уже ніколи не повернеться на посаду судді чи голови КСУ - представник Зеленського

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Колишній голова КСУ Олександр Тупицький, який втратив посаду після опублікування указу президента Володимира Зеленського про скасування його призначення, вже не повернеться на посаду судді чи голови Конституційного Суду

Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає RegioNews.

На питання журналіста, що відбуватиметься далі, чи буде Тупицький саботувати засідання суду у своїй справі та робити гучні заяви, Веніславський заявив: "Далі буде те ж саме, що і зараз: Тупицький уже ніколи не повернеться на посаду судді Конституційного Суду. Тим більше голови КСУ (це взаємопов’язані речі: якщо не буде суддею, то й не очолить суд)".

За словами представника Зеленського, "юридичних механізмів для того, щоб Тупицький не плекав ілюзій щодо свого повернення, більш аніж достатньо".

А рішення судів треба просто проаналізувати. Якщо вони аргументовані – це одна справа. Однак не можна виключати й дію сумнозвісної корпоративної суддівської солідарності", - підкреслив Веніславський.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Олександр Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.