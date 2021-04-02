Разумков підписав постанову про призначення виборів мера Харкова
Вибори міського голови мають відбутися 31 жовтня 2021 року
Вибори міського голови мають відбутися 31 жовтня 2021 року
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову №5292 про призначення позачергових виборів мера Харкова.
Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.
Відомо, що постанову про позачергові вибори мера Харкова спікер парламенту підписав вчора, 1 квітня.
Вона передбачає, що вибори міського голови Харкова призначаються на неділю, 31 жовтня.
30 березня 249 депутатів на позачерговому засіданні підтримали цю постанову.
Нагадаємо, СБУ підозрює підлеглих Терехова у крадіжці 1,5 млн на ремонті доріг.
30 березня Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера.
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