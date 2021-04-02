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02 квітня 2021, 12:32 528

Разумков підписав постанову про призначення виборів мера Харкова

02 квітня 2021, 12:32 528
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Вибори міського голови мають відбутися 31 жовтня 2021 року
Вибори міського голови мають відбутися 31 жовтня 2021 року
Фото: із відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову №5292 про призначення позачергових виборів мера Харкова.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Відомо, що постанову про позачергові вибори мера Харкова спікер парламенту підписав вчора, 1 квітня.

Вона передбачає, що вибори міського голови Харкова призначаються на неділю, 31 жовтня.

30 березня 249 депутатів на позачерговому засіданні підтримали цю постанову.

Нагадаємо, СБУ підозрює підлеглих Терехова у крадіжці 1,5 млн на ремонті доріг.

30 березня Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера.

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вибори спікер Верховна Рада Харків горсовет Дмитро Разумков Постанова

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