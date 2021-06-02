У Раді пропонують збільшити пенсійний вік для українців
У парламент внесли законопроект щодо підвищення пенсійного віку для українців
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.
Документом пропонується з 1 січня 2023 року збільшити пенсійний вік на один місяць в рік. Зазначене збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік і складатиме 61 рік.
Водночас законопроектом запропоноване зменшення пенсійного віку на 6 місяців при народжені дитини та її догляду до шести річного віку. Зменшення пенсійного віку для жінок застосовується за кожну дитину, при цьому пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більше ніж на три роки.
Нагадаємо, раніше у Раді хотіли скасувати обов'язковий вихід на пенсію у 60-65 років на держслужбі.
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