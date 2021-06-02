В Україні почали діяти нові вимоги до декларування цінних паперів
В Україні 2 червня набув чинності закон №5173, яким вводяться зміни до вимог декларування цінних паперів
Як пише RegioNews, документ напередодні опублікували у виданні "Голос України".
Закон визначає, що декларуванню не підлягають акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена чи обрана на посаду, і сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства.
Також тепер не потрібно вносити у декларацію операції з обміну валют як витрати і угоди. Такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Не декларуватиметься і як об'єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування.
З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови парламенту.
Нагадаємо, раніше Зеленський закликав уряд підвищити прозорість декларування чиновників та депутатів.