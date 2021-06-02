В Україні почали діяти нові вимоги до декларування цінних паперів

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Як пише RegioNews, документ напередодні опублікували у виданні "Голос України".

Закон визначає, що декларуванню не підлягають акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена чи обрана на посаду, і сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства.

Також тепер не потрібно вносити у декларацію операції з обміну валют як витрати і угоди. Такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Не декларуватиметься і як об'єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування.

З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови парламенту.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав уряд підвищити прозорість декларування чиновників та депутатів.