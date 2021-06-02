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02 июня 2021, 13:42 19

Рада назначила внеочередные выборы сельских и поселковых голов в четырех областях

02 июня 2021, 13:42 19
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла четыре проекта постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов в четырех областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Так, проект постановления о назначении внеочередных выборов Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области поддержали 254 нардепа.

Проект постановления о назначении внеочередных выборов Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области поддержали 270 народных депутатов.

За проект постановления о назначении внеочередных выборов Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области отдали голоса 276 нардепов.

Еще 280 народных избранников поддержали проект постановления о назначении внеочередных выборов Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.

Всеми постановлениями предлагается назначить выборы на воскресенье 31 октября 2021 года.

Как сообщалось, 2 апреля Разумков подписал постановление о назначении выборов мэра Харькова. Выборы городского головы должны состояться 31 октября 2021 года.

Ранее, 2 марта Рада назначила выборы городских и сельских голов в пяти областях. Внеочередные выборы состоятся 31 октября 2021 года.

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