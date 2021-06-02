Рада назначила внеочередные выборы сельских и поселковых голов в четырех областях
Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла четыре проекта постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов в четырех областях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.
Так, проект постановления о назначении внеочередных выборов Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области поддержали 254 нардепа.
Проект постановления о назначении внеочередных выборов Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области поддержали 270 народных депутатов.
За проект постановления о назначении внеочередных выборов Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области отдали голоса 276 нардепов.
Еще 280 народных избранников поддержали проект постановления о назначении внеочередных выборов Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.
Всеми постановлениями предлагается назначить выборы на воскресенье 31 октября 2021 года.
Как сообщалось, 2 апреля Разумков подписал постановление о назначении выборов мэра Харькова. Выборы городского головы должны состояться 31 октября 2021 года.